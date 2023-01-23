『ブルーダー/Bruderプロシリーズ（車のおもちゃ） MAN セメントミキサー/GREEN（3歳から）【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 19時 19分に出品され04月26日 19時 19分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ブルーダー/Bruderプロシリーズ（車のおもちゃ） MAN セメントミキサー/GREEN（3歳から）



【商品説明】

・商品サイズ：510×265×185(ｍｍ)

・本体重量：1728(g)



【サイズ】

高さ : 19.20 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 58.20 cm

重量 : 2.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。