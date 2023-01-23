『ブルーダー/Bruderプロシリーズ（車のおもちゃ） MAN セメントミキサー/GREEN（3歳から）【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 19時 19分に出品され04月26日 19時 19分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブルーダー/Bruderプロシリーズ（車のおもちゃ） MAN セメントミキサー/GREEN（3歳から）
【商品説明】
・商品サイズ：510×265×185(ｍｍ)
・本体重量：1728(g)
【サイズ】
高さ : 19.20 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 58.20 cm
重量 : 2.28 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7582円
587 入札履歴
終了
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