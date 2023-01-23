『ドイツレベル 3Dパズル エッフェル塔 ペーパークラフト 00150【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 27分に出品され03月05日 03時 27分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドイツレベル 3Dパズル エッフェル塔 ペーパークラフト 00150
【商品説明】
・LEDライトギミック付き(別途、単3電池2本が必要です。)
・この商品は完成品ではありません。組み立てが必要です。
・ピース数:84
・完成時サイズ:全長39cm×全幅36cm×全高78cm
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 44.50 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7582円
297 入札履歴
終了
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