『ブリシア 自動給餌器 猫 中小型犬用 Wi-Fi接続 ペットフィーダー 大容量4L 定時定量 ペット給餌器 自動 えさやり ドライフード専用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 11時 47分に出品され03月04日 11時 47分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
?【4L容量・手動給餌可】:残業や短期出張、旅行、朝寝坊などの時に、ペットの食事を心配しなくて安心できる製品です。 ?【アプリで簡単設定】:１日に10回までのスケジュール設定と1回の給餌量を設定出来ます。好きな時に手動で給餌も可能！ ?【10秒録音機能】:10秒程度メッセージを録音できるペット用自動給餌器です。録音機能を使用することでペットに安心感を与えられます。 ?【2WAY給電】:デュアル電源で停電時も安心（USBACアダプター/単1電池3本 別売） 【安心の日本国内のサポート】ご不明な点がございましたら、お気軽くお問い合わせくださいませ。
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落札価格7582円
284 入札履歴
終了
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