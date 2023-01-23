『ムスタッシュMOUSTACHE JLG ショルダーバッグ JLG-4654 ベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 03時 20分に出品され04月08日 03時 20分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ムスタッシュMOUSTACHE JLG ショルダーバッグ JLG-4654 ベージュ
【商品説明】
・【サイズ】約 W290×H220×D120（mm） 【ショルダーストラップ】長さ 約 670～1230（mm）×幅 約 30（mm） ※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。
・【素材】杢調ポリ×白化合皮
・【重量】約 550グラム
・ストラップの種類: ショルダー
・収納可能サイズ: B5サイズ収納可
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7582円
568 入札履歴
終了
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