『ムスタッシュMOUSTACHE JLG ショルダーバッグ JLG-4654 ベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 03時 20分に出品され04月08日 03時 20分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ムスタッシュMOUSTACHE JLG ショルダーバッグ JLG-4654 ベージュ



【商品説明】

・【サイズ】約 W290×H220×D120（mm） 【ショルダーストラップ】長さ 約 670～1230（mm）×幅 約 30（mm） ※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。

・【素材】杢調ポリ×白化合皮

・【重量】約 550グラム

・ストラップの種類: ショルダー

・収納可能サイズ: B5サイズ収納可

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ムスタッシュMOUSTACHE

JLG

ショルダーバッグ

JLG-4654

ベージュ