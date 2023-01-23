『nexum AQUA+（アクアプラス）ワイヤレスヘッドホンアンプ (ブラック)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 45分に出品され03月26日 20時 45分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

nexum AQUA+（アクアプラス）ワイヤレスヘッドホンアンプ (ブラック)



【商品説明】

・マイク付きリモコンとしても使用可能 AQUA +で音楽再生中の操作は、ボリュームコントロールキーで次の機能を実行できます。 再生/一時停止（ショート・プレス） 次の曲（ダブル・ショート） 前 ソング（トリプルショート） また、本体にマイクが内蔵されており、通話も可能です。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ワイヤレス充電対応 iPhone 8/8 Plus/Xも充電可能 AQUA+はワイヤレス充電に対応しています。 付属の3Wワイヤレス充電パッドにAQUA+を置くだけで、手軽に充電することができます。 充電時も、わずらわしいケーブルの抜き差しから解放されます。 もちろんiPhone 8/8 Plus/ Xも充電可能です。

・最新技術で



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 12.30 cm

奥行 : 13.10 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。