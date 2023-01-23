『KGUSS USB DAC ヘッドホンアンプ 光 同軸 RCA 24Bit 192KHz DAコンバーター & ヘッドホンアンプ 一体型 「【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 01時 55分に出品され04月04日 01時 55分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KGUSS USB DAC ヘッドホンアンプ 光 同軸 RCA 24Bit 192KHz DAコンバーター & ヘッドホンアンプ 一体型 「



【商品説明】

・DACとヘッドホンアンプ一体型KGUSS DAC-K3PRO

・USBバスパワーによる電源駆動。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・周波数特性：20Hz-20KHz(-0.5dB) 超低歪みな音を実現

・高性能チップ搭載：TPA6120A2+LME49720AN+NE5532+ES9018K2M+SA9123L



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 26.40 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。