『エフスタイル リュックサック 刺繍ワッペン付 防水布使用 アサルトリュック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 07時 30分に出品され03月05日 07時 30分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エフスタイル リュックサック 刺繍ワッペン付 防水布使用 アサルトリュック



【商品説明】

・カードポケットの数:1

・ストラップの種類: クロスボディ

・タテ50cmxヨコ26cmxマチ15cm

・ポケットの数:2(外側1/内側1)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:1010g



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 30.40 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エフスタイル

リュックサック

刺繍ワッペン付

防水布使用

アサルトリュック