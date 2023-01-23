5気圧防水 腕時計 メンズ 1年保証 全4色 正規 Salvatore Marra サルバトーレ マーラ スモールセコンド 腕時計 BOX 保証書付【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

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アンティーク時計のようなクラシカルなデザインに仕上げたNEWモデルが到着！

スーツはもちろん、カジュアルな着こなしにもマッチしますので、デイリーに活用頂けます。



サイズ

フェイス直径：40mm×40mm、フェイス厚さ：10mm

ベルト幅：20mm

腕周り：140mmから190mmまで調節可能



重さ：49g



仕様

クオーツ(電池式)、5気圧防水



素材

文字盤：ステンレススティール

ベルト：本皮





付属品

専用ケース、説明書、保証書(1年間有効)





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