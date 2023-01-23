『5気圧防水 腕時計 メンズ 1年保証 全4色 正規 Salvatore Marra サルバトーレ マーラ スモールセコンド 腕時計 BOX 保証書付【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 55分に出品され03月18日 01時 55分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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アンティーク時計のようなクラシカルなデザインに仕上げたNEWモデルが到着！
スーツはもちろん、カジュアルな着こなしにもマッチしますので、デイリーに活用頂けます。
サイズ
フェイス直径：40mm×40mm、フェイス厚さ：10mm
ベルト幅：20mm
腕周り：140mmから190mmまで調節可能
重さ：49g
仕様
クオーツ(電池式)、5気圧防水
素材
文字盤：ステンレススティール
ベルト：本皮
付属品
専用ケース、説明書、保証書(1年間有効)
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落札価格7581円
245 入札履歴
終了
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