『「非侵襲的血糖値測定」スマートウォッチ 日本製センサー PTTダイナミック心電 24時間体温管理 血圧血中酸素 心拍数 着信通知 睡眠検測 ギフト 母の日【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 19時 53分に出品され03月20日 19時 53分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品番：daikoku112
Appオペレーティングシステム：IOS 8.0以上、Android 4.4以上
主な機能：:体温測定/ 酸素飽和度 /血圧モニタリング/血糖測定 /着信通知/拒否/情報のヒント/その他のリマインダ/複数の運動モード/クロック表示/目覚まし時計/音楽制御/ひゃくへんダイヤル/カスタム壁紙/スリープモニタ/歩数、距離、カロリーを計る
センサー：GR5515
振動注意：モータ振動注意
防水レベル：IP 67
サイズ：51*37*11mm
タイプ：TFT
Bluetooth：BLE 5.1
ベルト材質：本体:PC+ABS、バンド:シリコン
ディスプレイ:1.83インチTFTハイビジョン
電池：ポリマーリチウムイオン電池
電池容量：210 mAh
待機時間：15日
充電方式：磁気吸引充電線
充電時間：約2時間
※注意：本製品はご家庭における日常の健康管理を目的とし、医療機器ではありません。
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落札価格7581円
181 入札履歴
終了
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