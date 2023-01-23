『アズワン pH計 AS600 /1-062-01【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 12時 26分に出品され03月24日 12時 26分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 測定範囲:pH/-1.00~+15.00、温度/0~60

分解能:pH/0.01、温度/0.1

精度:pH/±0.01、温度/±1.0

校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)

機能:オートパワーオフ(10分)機能付き

電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)

防塵・防水:IP57

付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース、電極保存液(10ml)×1本、CR2032リチウム電池×2個(予備)