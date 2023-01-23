『Ugears ドリフトコブラレーシングカー 70161 木製パズル 工作 模型 接着剤工具不要 大人 子供【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 18分に出品され03月27日 18時 18分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド:UGEARS
モデルサイズ：25.5*21*11.5 cm
パッケージサイズ：37.8*17*3.3 cm
予想組み立て時間：9時間
パーツ数：370
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落札価格7581円
803 入札履歴
終了
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