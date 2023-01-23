『Terra Mystica Fire and Ice Expansion (English version) キャップストーンゲーム テラミ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 02時 15分に出品され04月04日 02時 15分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Terra Mystica Fire and Ice Expansion (English version) キャップストーンゲーム テラミ



【商品説明】

・Terra Mysticaユニバースの新しいツイストを体験してください。

・テラミスティカ宇宙に6つの新しいファクションが導入されました。

・新しいゲームボードがプレーヤーに新しいゲームオプションを提供します。



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 1.39 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Terra

Mystica

Fire

and

Ice

Expansion

(English

version)

キャップストーンゲーム

テラミ