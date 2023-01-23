『ベイブレードバースト B-100 スターター スプリガンレクイエム.0.Zt【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 01時 25分に出品され03月18日 01時 25分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ベイブレードバースト B-100 スターター スプリガンレクイエム.0.Zt
【商品説明】
・(C) Hiro Morita， BBBProject， TV TOKYO (C) TOMY
・対象年齢:6歳以上
【サイズ】
高さ : 5.21 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 20.70 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7581円
166 入札履歴
終了
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