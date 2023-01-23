『【VGP2022 受賞】RHA MA650 Wireless Bluetooth イヤホン aptX/AAC対応/NFC搭載 601033 【国内正規品】 ブラック・黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 19時 16分に出品され03月04日 19時 16分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ドライバー:ハンドメイダイナミックドライバー(380.1)

ハウジング筐体:ハイグレード6063アルミニウム

周波数特性:16Hz~22，000Hz

バッテリー:約12時間

コーデック:AAC， aptX， SBC

ペアリング:Bluetooth， NFC

防水規格:IPX4

リモコン&マイク:マイク付ユニバーサル3ボタンリモートコントロール

重量 :33g 付属品:USB A ? USB Cケーブル、 イヤーチップ(Comply含む8セット)、 キャリーケース

原産国:中国



ワイヤレス イヤホン ワイヤレスイヤホン 高音質