『【VGP2022 受賞】RHA MA650 Wireless Bluetooth イヤホン aptX/AAC対応/NFC搭載 601033 【国内正規品】 ブラック・黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 19時 16分に出品され03月04日 19時 16分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ドライバー:ハンドメイダイナミックドライバー(380.1)
ハウジング筐体:ハイグレード6063アルミニウム
周波数特性:16Hz~22，000Hz
バッテリー:約12時間
コーデック:AAC， aptX， SBC
ペアリング:Bluetooth， NFC
防水規格:IPX4
リモコン&マイク:マイク付ユニバーサル3ボタンリモートコントロール
重量 :33g 付属品:USB A ? USB Cケーブル、 イヤーチップ(Comply含む8セット)、 キャリーケース
原産国:中国
ワイヤレス イヤホン ワイヤレスイヤホン 高音質
オーディオテクニカ HDC213A/1.2 ヘッドホン用着脱ケーブル(インナーイヤー用) 1.2m
¥ 7581
VGP 2021 SUMMER受賞LYPERTEK PUREPLAY Z7 完全ワイヤレスイヤホン ハイブリッド3ドライバー搭載 Bluet
¥ 7581
骨伝導イヤホン bluetooth マイク付き ノイズキャンセリング 通話専用 クリアな通話体験 ヘッドセット ワイヤレス 耳を塞がない 運
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STAYER ハイレゾ音源対応 Hi-Res STEREO HEADPHONE (ブラック/ローズゴールド)
¥ 7581
ラディウス radius HP-NX30 ハイレゾ対応イヤホン : NeEXTRAシリーズ FLW構造ドライバー搭載 ハイレゾ 有線 カナル
¥ 7581
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN R / マイク付き /
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ZY-Cable Sennheiser 交換用アップグレード・ケーブル HD650 HD600 HD580 HD525 HD565 バランス
¥ 7581
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ラディウス radius HP-NX30 ハイレゾ対応イヤホン : NeEXTRAシリーズ FLW構造ドライバー搭載 ハイレゾ 有線 カナル
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ラディウス radius HP-NX30 ハイレゾ対応イヤホン : NeEXTRAシリーズ FLW構造ドライバー搭載 ハイレゾ 高音質 有線
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ラディウス HP-NX30 NeEXTRAシリーズ ハイレゾ対応 カナル型イヤホン (レッド)
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PHILIPS TAA6606BK 骨伝導ヘッドフォン ブラック
¥ 7581
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PHILIPS TAA6606BK 骨伝導ヘッドフォン ブラック
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PHILIPS TAA6606BK 骨伝導ヘッドフォン ブラック
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落札価格7581円
786 入札履歴
終了
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