『Kenko 双眼鏡 V-TEX 18~100×28 ポロプリズム式 18倍~100倍 28口径 シルバー VT-8100【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 47分に出品され03月26日 05時 47分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 双眼鏡 V-TEX 18~100×28 ポロプリズム式 18倍~100倍 28口径 シルバー VT-8100



【商品説明】

・1000m先の視野:28m~14m

・倍率:18倍~100倍

・実視界:2.3~0.1

・対物レンズ有効径:28mm

・専用の三脚取付ホルダーが付属しており、市販の三脚に取付が可能

・明るさ:2.3~0.1

・最大100倍までカバーするコンパクトズーム双眼鏡

・高倍率での観測時は三脚の使用をおすすめします。(三脚ホルダー付属)



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 12.90 cm

奥行 : 14.70 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。