コンビ ニンナナンナ マジカルコンパクト SK-Y 送料無料 ブリージングネイビー・ブリージングソフトグレー 抱っこひも 子守帯 (TC)【新年の贈り物】

商品情報

首すわりから使える『カンタン15秒装着』3ウェイタイプ子守帯です！フルオープンで赤ちゃんを乗せる→ワンタッチバックルで留めて装着完了約15秒で装着できるので、「装着が面倒・・・」という今までの子守帯への不満を解消！※メーカー調べマジカルコンパクトは名前のとお