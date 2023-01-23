『コンビ ニンナナンナ マジカルコンパクト SK-Y 送料無料 ブリージングネイビー・ブリージングソフトグレー 抱っこひも 子守帯 (TC)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 04時 42分に出品され03月04日 04時 42分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
首すわりから使える『カンタン15秒装着』3ウェイタイプ子守帯です！フルオープンで赤ちゃんを乗せる→ワンタッチバックルで留めて装着完了約15秒で装着できるので、「装着が面倒・・・」という今までの子守帯への不満を解消！※メーカー調べマジカルコンパクトは名前のとお
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落札価格7581円
665 入札履歴
終了
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