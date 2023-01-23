『子供ドレス結婚式 ワンピース 袖あり ピンクフォーマルドレス 子供服 ピアノ発表会 女の子 演奏会 入学式 撮影用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 09時 21分に出品され03月07日 09時 21分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ参考：



100サイズ： バスト56CM ウエスト53CM



110サイズ： バスト60CM ウエスト57CM



120サイズ： バスト64CM ウエスト61CM



130サイズ： バスト68CM ウエスト65CM



140サイズ： バスト72CM ウエスト70CM



150サイズ： バスト76CM ウエスト74CM



※サイズは平置きサイズになっておりますので、1-2cmの誤差がある可能性がございます。ご了承くださいませ。