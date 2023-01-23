『KN企画 KOSO NMAX CB400SF MT09 MT07 XSR XMAX250 CB1300 PCX CB1000 Z650 バッ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 16時 49分に出品され04月09日 16時 49分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KN企画 KOSO NMAX CB400SF MT09 MT07 XSR XMAX250 CB1300 PCX CB1000 Z650 バッ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

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