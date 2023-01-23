『オーエムジー(OMG!) スケートボードパーツ デッキ ロゴ 8.0 TAIGA3 & 無地クリア 9x33 グリップテープ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 13時 04分に出品され04月11日 13時 04分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スケートボードのデッキ（板）とグリップテープ （滑り止め）のみで、スケートボード１台ではありません。 デッキにグリップテープ は貼っていませんので、お客様の好みで自由に貼ることができます。 デッキ：カナディアンメイプルウッド＋ USグルー / コールドプレス グリップテープ ：表面チップ（粒）は、理想的なボードコントロールのために粗さもミクロン単位まで調整
ウィール タイヤ スケボー 22222826-124046 OJ Skateboard Wheels Team Line Original Mini Combo 101a Sk
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デッキテープ グリップテープ スケボー BDGRIP-APPKIT Black Diamond Longboard Griptape 10 x 44
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ベイカー ブランド ネーム マルーン BAKER RH BRAND NAME MAROON B2 スケートボード スケボー 板 ストリート 初心者 SKATE 8.0 x 32
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ベイカー エンタグレメント デッキ BAKER JC ENTAGLEMENT DECK スケートボード スケボー 板 ストリート 初心者 SKATE 8.0 x 31.5
¥ 7578
落札価格7581円
692 入札履歴
終了
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