『(取寄) ダカイン ブルース アイロンズ プロ トラクション パッド DAKINE Bruce Irons【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 10時 44分に出品され03月09日 10時 44分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：DAKINE:ダカイン
商品名：Bruce Irons Pro Traction Pad
ブルース アイロンズ プロ トラクション パッド
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：Electric Tropical
self_translation:フレンドリーフォーム (生分解性 EVA)、3M 高級接着剤
寸法:30.48 x 34.92cm
グリップパターン:ポジトラクション
アーチバー:7mm
Kicktail:25mm
推奨用途:サーフィン
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落札価格7581円
919 入札履歴
終了
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