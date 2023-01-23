『(取寄) ダカイン ブルース アイロンズ プロ トラクション パッド DAKINE Bruce Irons【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 10時 44分に出品され03月09日 10時 44分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ※この商品はお取り寄せ商品です※

商品のお届けにお時間を頂く商品となります。

商品画像または、パソコンからご覧の方はページ下記の

【ご注文前に必ずご確認ください】の箇所をご確認ください。

スマートフォン、アプリからご覧の方は商品情報 下記の

【商品情報をもっとみる】をタップ頂き、

【お取り寄せ商品について】の画像内の

注意書きを必ずご確認下さい。

ブランド：DAKINE:ダカイン

商品名：Bruce Irons Pro Traction Pad

ブルース アイロンズ プロ トラクション パッド

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Electric Tropical

self_translation:フレンドリーフォーム (生分解性 EVA)、3M 高級接着剤

寸法:30.48 x 34.92cm

グリップパターン:ポジトラクション

アーチバー:7mm

Kicktail:25mm

推奨用途:サーフィン