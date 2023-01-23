『越前漆器雅乃 手鏡 溜 (沈金飛花)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 11時 19分に出品され04月09日 11時 19分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

越前漆器雅乃 手鏡 溜 (沈金飛花)



【商品説明】

・サイズ：14.5×28.4×0.8cm

・日展作家 冨田立山作

・材質 ：PC、漆塗、手塗

・生産国:日本（Made in Japan）



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。