『シャープ ホットクック用 内鍋 1.6Lタイプ フッ素コーティング TJ-KN1FB【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 16時 31分に出品され04月01日 16時 31分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量:1.6Lタイプ用内窯
原産国:中国
梱包サイズ:12.8×22.0×22.0cm
種類:単品
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落札価格7581円
717 入札履歴
終了
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