『ジェックス クリア LED POWER X 900 90cm用 2，100lm 11，000K【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 16時 18分に出品され03月03日 16時 18分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジェックス クリア LED POWER X 900 90cm用 2，100lm 11，000K



【商品説明】

・パッケージ重量: 1.04 kg

・商品モデル番号: 3216

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :89.5×7×0.9cm

・本体重量:0.76kg



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 8.50 cm

奥行 : 92.00 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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