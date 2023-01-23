『「非侵襲的血糖値測定」スマートウォッチ 日本製センサー PTTダイナミック心電 24時間体温管理 血圧血中酸素 心拍数 着信通知 睡眠検測 ギフト 母の日【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 12時 32分に出品され03月17日 12時 32分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 品番：daikoku112

Appオペレーティングシステム：IOS 8.0以上、Android 4.4以上

主な機能：:体温測定/ 酸素飽和度 /血圧モニタリング/血糖測定 /着信通知/拒否/情報のヒント/その他のリマインダ/複数の運動モード/クロック表示/目覚まし時計/音楽制御/ひゃくへんダイヤル/カスタム壁紙/スリープモニタ/歩数、距離、カロリーを計る

センサー：GR5515

振動注意：モータ振動注意

防水レベル：IP 67

サイズ：51*37*11mm

タイプ：TFT

Bluetooth：BLE 5.1

ベルト材質：本体:PC+ABS、バンド:シリコン

ディスプレイ:1.83インチTFTハイビジョン

電池：ポリマーリチウムイオン電池

電池容量：210 mAh

待機時間：15日

充電方式：磁気吸引充電線

充電時間：約2時間

※注意：本製品はご家庭における日常の健康管理を目的とし、医療機器ではありません。