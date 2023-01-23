『米国。 Polo Assn. レディース ローズゴールド調ブレスレットウォッチ USC40078【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 07時 17分に出品され04月03日 07時 17分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
米国。 Polo Assn. レディース ローズゴールド調ブレスレットウォッチ USC40078
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.62 cm
横幅 : 8.38 cm
奥行 : 10.41 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7581円
342 入札履歴
終了
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