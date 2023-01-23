『Intel インテル Core i5-3320M モバイル Mobile CPU プロセッサー 2.60 GHz バルク SR0MX【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 07時 33分に出品され03月16日 07時 33分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「インテル」より引用"



【商品名】

Intel インテル Core i5-3320M モバイル Mobile CPU プロセッサー 2.60 GHz バルク SR0MX



【商品説明】

・2.6GHz。

・3MB。

・Intel。

・PGA 988B / Socket G2。



【サイズ】

高さ : 1.30 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。