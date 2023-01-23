『Intel インテル Core i5-3320M モバイル Mobile CPU プロセッサー 2.60 GHz バルク SR0MX【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 07時 33分に出品され03月16日 07時 33分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「インテル」より引用"
【商品名】
Intel インテル Core i5-3320M モバイル Mobile CPU プロセッサー 2.60 GHz バルク SR0MX
【商品説明】
・2.6GHz。
・3MB。
・Intel。
・PGA 988B / Socket G2。
【サイズ】
高さ : 1.30 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7581円
711 入札履歴
終了
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