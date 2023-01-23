『サボイ リュック 8223676 レディース グリーン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 00時 16分に出品され04月07日 00時 16分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サボイ リュック 8223676 レディース グリーン
【商品説明】
・SAVOYプレミアムライン・キルティングシリーズ。合皮素材にキルティング刺繍のバッグ。底マチが広く、フラットながらも荷物もしっかり収納できます。
・ストラップの種類: ストラップなし
・メイン素材: 合成皮革
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 合皮
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 33.80 cm
奥行 : 42.60 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7581円
481 入札履歴
終了
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