『サボイ リュック 8223676 レディース グリーン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 00時 16分に出品され04月07日 00時 16分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サボイ リュック 8223676 レディース グリーン



【商品説明】

・SAVOYプレミアムライン・キルティングシリーズ。合皮素材にキルティング刺繍のバッグ。底マチが広く、フラットながらも荷物もしっかり収納できます。

・ストラップの種類: ストラップなし

・メイン素材: 合成皮革

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 合皮



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 33.80 cm

奥行 : 42.60 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ サボイ

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