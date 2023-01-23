『ファンコ FUNKO フィギュア 618 Funko POP! Star Wars Book of Boba Fett - Collectors Set: Boba Fett and【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 50分に出品され03月28日 04時 50分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ファンコ FUNKO フィギュア 人形 アメリカ直輸入 ボブルヘッド BOBBLEHEAD ポップカルチャー 618 Funko POP! Star Wars Book of Boba Fett - Collectors Set: Boba Fett and Fennec Shand
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型番：618
海外サイズ：3.75 inches
関連：ファンコ，FUNKO，フィギュア，人形，アメリカ直輸入，ボブルヘッド，BOBBLEHEAD，ポップカルチャー
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落札価格7581円
852 入札履歴
終了
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