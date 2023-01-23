Sungmor ガーデン用 吊り下げフック ハンギング ブラケット アイアン 植物 ガーデン フック 庭 植木鉢 壁掛け 屋外 観葉植物 ハ【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Sungmor ガーデン用 吊り下げフック ハンギング ブラケット アイアン 植物 ガーデン フック 庭 植木鉢 壁掛け 屋外 観葉植物 ハ



【商品説明】

・かわいい小鳥の外観で、かわいくて魅力的。独特のｓ型フック。

・サイズ：25.5 * 23 * 6.5cm / 10 * 9 * 2.6インチ。

・植木鉢、鳥かごをつるすために最適の一品。居間、玄関、ガーデン、ベランダ、喫茶店などいろいろ場所に適用。

・素敵の外観と実用性、友達家族へのプレゼントとしても悪くない選択。

・高品質の鋳鉄で作られて、丈夫で耐久性がある。長持ちする。



【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 20.30 cm

奥行 : 30.30 cm

重量 : 1.83 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。