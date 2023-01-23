『(テスラ)TESLA スキーウェア レディース 防風・防水・保温 スノーボード ウェア スポーツ スノボ 防寒着 スポーツウェア アクティブ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 13時 47分に出品され04月22日 13時 47分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(テスラ)TESLA スキーウェア レディース [防風・防水・保温] スノーボード ウェア スポーツ スノボ 防寒着 スポーツウェア アクティブ 防寒パンツ ゆったり 裏フリース 冬 暖パン パンツ ズボン 下 XKB94-CHC_L
【商品説明】
・ウエストはベルクロで調整可能
・ジッパー付きのサイドポケット
・ブーツとつなげられるゲイター付き
・様々なウィンターシーンで大活躍する一着です。
・素材構成: 100% ポリエステル
・表地は防水＆防風のコーティングされたリップストップ生地・中地の保温・裏地は静電気防止処理の多層構造の素材採択
CMR-X09P17NZ26
【サイズ】
高さ : 14.40 cm
横幅 : 32.40 cm
奥行 : 36.20 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
テスラ スキーウェア レディース 防風・防水・保温 スノーボード ウェア スポーツ スノボ 防寒着 スポーツウェア アクティブ 防寒パンツ
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落札価格7581円
8 入札履歴
終了
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