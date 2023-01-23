『bruder ブルーダー MB 工事作業車セット（フィギュア付き） BR02677【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 04時 40分に出品され04月04日 04時 40分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

bruder ブルーダー MB 工事作業車セット（フィギュア付き） BR02677



【商品説明】

・推奨年齢：3歳頃から、商品サイズ：L408×H188×W180（mm），スケール/1:16、重量：892g，パッケージ込み/1345g



【サイズ】

高さ : 19.81 cm

横幅 : 20.57 cm

奥行 : 50.55 cm

重量 : 1.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。