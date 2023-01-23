『格納式ビリヤード プールブリッジスティック プールキューブリッジ プールテーブルアクセサリー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 08時 48分に出品され04月21日 08時 48分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

格納式ビリヤード プールブリッジスティック プールキューブリッジ プールテーブルアクセサリー



【商品説明】

・??【快適な手触り】- 格納式 ビリヤード ブリッジスティック このプールブリッジスティックのハンドルはステンレススチール製で、格納式ビリヤード キュースティック ブリッジ スポンジハンドルカバーが付いています。格納式 ビリヤード プールブリッジスティック 快適な手触りで持ちやすく、格納式 ビリヤード ブリッジスティック 長時間の使用に適しています。pool bridge stick bridge head

・??【携帯&掛けるのに便利】- 格納式 ビリヤード ブリッジスティック 格納式デザインで、ビリヤードキュースティックブリッジを簡単にバッグに入れられます。格納式 ビリヤード プールブリッジスティック スポンジハンドルの端に穴が付いています。



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。