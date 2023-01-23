『ナビス（アズワン） トレイBOX(鍵付) A3用ブルー 470×360×205mm 306H 4562108491976【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 56分に出品され03月23日 20時 56分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明

鍵付きで、積み重ねることができます。

1つの鍵で全ての段数をロックできます。

材質：ABS樹脂

引出耐荷重：約7kg/段

タイプ：A3用

色：ブルー

引出：3個

幅×奥行×高さ（cm）：47×36×20.5

鍵付

型番：306H

タグ：院内事務用品収納器具類 商品カテゴリ トキワダイレクト ヤフー店 介護・医療用品 施設用備品 ダイエット、健康 衛生医療用品、救急用品 その他衛生救急用品

JANコード/ISBNコード 4562108491976

商品コード az-0-5347-08