『ナビス（アズワン） トレイBOX(鍵付) A3用ブルー 470×360×205mm 306H 4562108491976【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 56分に出品され03月23日 20時 56分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
鍵付きで、積み重ねることができます。
1つの鍵で全ての段数をロックできます。
材質：ABS樹脂
引出耐荷重：約7kg/段
タイプ：A3用
色：ブルー
引出：3個
幅×奥行×高さ（cm）：47×36×20.5
鍵付
型番：306H
タグ：院内事務用品収納器具類
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4562108491976
商品コード
az-0-5347-08
ナビス（アズワン） トレイBOX(鍵付) A3用ブルー 470×360×205mm 306H 4562108491976
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落札価格7580円
760 入札履歴
終了
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