『イシュタル リュック マニエラ A4収納 2WAY カモフラージュ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 17時 59分に出品され03月25日 17時 59分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イシュタル リュック マニエラ A4収納 2WAY カモフラージュ



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 36.80 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イシュタル

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