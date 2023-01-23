『ウベックス スポーツ用サングラス・ゴーグル sportstyle 805 CV ライノーブラックマット one size【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 17時 59分に出品され04月21日 17時 59分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウベックス スポーツ用サングラス・ゴーグル sportstyle 805 CV ライノーブラックマット one size
【商品説明】
・400nmまでのUV：（紫外線）ABCから目を保護します。uvexの社名の由来はuv-ex =UltraViolet EXcluded（紫外線の遮断）です。
・uvex colorvisionテクノロジーは、カラーを鮮明にしコントラストを強化します。
・テンプルエンドにはズレを防ぐ柔らかいラバー素材が使用されています。
・可視光線透過率 9%
・調整可能なノーズパッドにより適正なポジションでの装着が可能です。
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 16.30 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7580円
407 入札履歴
終了
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