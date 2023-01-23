『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレス リーフ フィット クリアレンズ モデル AMZ-SALF-0112 MBK マットブ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月15日 15時 24分に出品され05月15日 15時 24分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレス リーフ フィット クリアレンズ モデル AMZ-SALF-0112 MBK マットブ



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 16.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。