『[ブレリアス] ショルダーバッグ メンズ 斜めがけバッグ A4未満 横型 豊岡 (16430) ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 17時 11分に出品され03月04日 17時 11分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【BRELIOUS ブレリアス シュリンクシボ合皮ショルダーシリーズ】 鞄の街『兵庫県豊岡市』で作られたトラディッショナルな高級感が魅力のショルダーバッグ。 落ち着いた鈍い艶感のあるシュリンクシボ合皮を使用。 紳士の街歩きに必要な荷物がスッキリと入るショルダーシリーズです。 本体前面にはファスナーポケット、内部には仕切られたオープンポケットを装備。 ショルダーベルト取付カン座や取手、引き手等の負担のかかるところには、丈夫な牛革を使用。サイズ (約)W26×H17×D9cm重量 (約)340g素材 本体:合成皮革 付属:牛革・PVCカラー 【ブラック】収納 メイン収納:1ルーム 本体外側 :前面ファスナーポケット 本体内側 :オープンポケット付属品 ショルダーベルト生産国 日本商品情報 合成皮革 ショルダーバッグ 2ルーム ヨコ型 A4未満 軽量
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落札価格7580円
501 入札履歴
終了
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