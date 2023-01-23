『アウトドアプロダクツ リュック 大容量 A4収納 PC収納 オーバーラップ ブラック-1【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 13時 00分に出品され03月21日 13時 00分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ リュック 大容量 A4収納 PC収納 オーバーラップ ブラック-1
【商品説明】
・ストラップの種類: パッド入りストラップ， 調整可能
・フロントにお財布やスマートフォンなどを収納できるジップ付きポケット&マチ付きポケット
・大容量のメインルームにノートPCやタブレット類の持ち運びに対応するパッド入り収納スペースを装備
・小物などを分けて収納できるトップポケットをフロント&バックにダブル装備
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 39.60 cm
奥行 : 50.80 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7580円
759 入札履歴
終了
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