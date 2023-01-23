『Enmain リュック レディース ショルダー 本革レザー 3way リュックサック おしゃれ 大人 防犯 防水 ビジネス 通勤 通学 旅行【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 19分に出品され03月21日 11時 19分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Enmain リュック レディース ショルダー 本革レザー 3way リュックサック おしゃれ 大人 防犯 防水 ビジネス 通勤 通学 旅行
【商品説明】
・【サイズ】大容量リュックサック約：33.7ｘ32.5ｘ16cm、重さ: 約0.93kg
・【収納力】本革、ポケット沢山、防水、13インチipadが楽々収納できます。
・【後ろに開くファスナーデザイン】リュックの背面には、盗難防止のための大きな独立したジップポケットがあり、荷物の出し入れがしやすいように使いやすい開閉口になっています。
・ストラップの種類: 3way
・留め具の種類: ファスナー
・耐水
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 38.20 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7580円
785 入札履歴
終了
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