『Jasonwell 空気注入式プールラウンジフロート - 4イン1 ウォーターハンモックフロート サドル/ラウンジチェア/ハンモック/ド 並行輸入【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 23時 21分に出品され04月08日 23時 21分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ストライプ L

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・多目的プールフロート-ラウンジチェア、ハンモック、サドル、ドリフターとして使用するための4-in-1プールフロート大人サイズ。プールフロートいかだラウンジレイクフロートビーチフロートオーシャンフローターなどに最適です。

・ソフトファブリックメッシュを備えたプールハンモックウォーターフロート-究極のフローティングリラクゼーションのためのインフレータブル枕とソフトメッシュセンターで設計されたプールフロート。ウォーターハンモックメッシュは水に浸かって水面に浮かび、暑い日でも涼しく保ちます

・プールの浮き上がりに簡単に乗り降りできます-シートは水中にあります。ジャンプや登山はできません。素晴らしいプールギフトおもちゃプールサイドアクセサリーとプール湖フローティングリラクゼーションプールパーティー旅行休暇などへの完璧な追加。

・プレミアムウォッシャブルファブリックとビニール-頑丈で厚く、柔らかく、プレミアムラフトグレードの非フタル酸エステル素材、プレミアムファブリック、ソフトメッシュで作られた大人のウォーターフロート

・パ