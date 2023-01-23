『TOMIX Nゲージ 300 3000系東海道 ・ 山陽新幹線 後期型 増結セットA 4両 98660 鉄道模型 電車【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 49分に出品され03月31日 08時 49分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOMIX Nゲージ 300 3000系東海道 ・ 山陽新幹線 後期型 増結セットA 4両 98660 鉄道模型 電車



【商品カテゴリ】

その他鉄道模型



【商品説明】

・300系後期型のJR西日本仕様をラインナップ、東海道・山陽新幹線をコンプリートしよう!

・JR西日本商品化許諾申請中



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 17.50 cm

奥行 : 23.10 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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