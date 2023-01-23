『FITUEYES テレビ台 壁寄せテレビスタンド 32-65インチテレビに対応 高さ調節可能 角度調整可能 耐荷重40kg 鉄製 FT-S1【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 00時 23分に出品され03月09日 00時 23分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FITUEYES テレビ台 壁寄せテレビスタンド 32-65インチテレビに対応 高さ調節可能 角度調整可能 耐荷重40kg 鉄製 FT-S1



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 44.50 cm

奥行 : 87.00 cm

重量 : 12.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。