『AMD Turion X2 Ultra モバイル デュアルコア CPU ZM-86 2.4GHz ソケット S1g2 - TMZM86DAM23GG【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 01時 16分に出品され04月17日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
対応ソケット: 638-pin lidless micro-PGA (S1g2)
コア数 : 2 / アーキテクチャ : K8 / Lion (Griffin) / 65nm SOI / Rev.B1
動作周波数 : 2.4GHz
L2キャッシュ : 2MB
TDP : 35W
【商品説明】
【商品詳細】
商品名：AMD Turion X2 Ultra モバイル デュアルコア CPU ZM-86 2.4GHz ソケット S1g2 - TMZM86DAM23GG
製造元：AMD
商品番号：TMZM86DAM23GG
【当店からの連絡】
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落札価格7580円
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