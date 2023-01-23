『AMD Turion X2 Ultra モバイル デュアルコア CPU ZM-86 2.4GHz ソケット S1g2 - TMZM86DAM23GG【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 01時 16分に出品され04月17日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

対応ソケット: 638-pin lidless micro-PGA (S1g2)

コア数 : 2 / アーキテクチャ : K8 / Lion (Griffin) / 65nm SOI / Rev.B1

動作周波数 : 2.4GHz

L2キャッシュ : 2MB

TDP : 35W



【商品説明】





【商品詳細】

商品名：AMD Turion X2 Ultra モバイル デュアルコア CPU ZM-86 2.4GHz ソケット S1g2 - TMZM86DAM23GG

製造元：AMD

商品番号：TMZM86DAM23GG



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