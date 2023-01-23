キャット ハウス 猫タワー 猫タワー 冬 保温防寒 ふわふわ 猫ベッド 羊 爪研ぎ スクラッチャ 機能搭載 可愛い ベッド キャットタワー【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品説明】

選べる2タイプのキャットハウスタワーです

ハウスタイプ＆高台タイプ

支柱は爪とぎができるのでストレス解消に

可愛いひつじデザインで、さりげなくインテリアとなります

四季通用なので、とても経済的な一品です



「注意事項」

モニターの発色により実際の商品と異なって見える場合がございます。

寸法につきまして、少しの誤差はお許しください。

弊社の商品在庫は複数店舗で共有しているため、入れ違いで在庫が無い場合もございます。

タイムリーな在庫修正を日々心がけておりますが、在庫訂正が間に合わずキャンセルをさせて頂き場合があります。

その際は、メールやお電話にてご相談させて頂きます。

予めご了承くださいませ。