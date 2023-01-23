『ボルクスジャパン グラッシーレディオ RX072e ディープ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 16時 08分に出品され03月08日 16時 08分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ディープ

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :9.5×9.5×11cm

・本体重量:0.305kg