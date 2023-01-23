『（正規品）エスコ M14x2.0/150mm スパイラルタップ（HSSE） ESCO バイク 車 自動車 自転車【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 18時 58分に出品され03月22日 18時 58分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：エスコ / ESCO
商品名：M14x2.0/150mm スパイラルタップ（HSSE）
メーカー品番：EA829SA-14
JANコード：4518340301108
材質…高バナジウムハイス（HSSE）食付…2.5P呼び…M14×2全長…150mm ※画像はイメージです。
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（正規品）エスコ 3/8”DR ラチェットアダプター ESCO バイク 車 自動車 自転車
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落札価格7580円
41 入札履歴
終了
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