『送料無料 ブラケットライト 水晶ガラス LED対応 北欧 おしゃれ モダン 円錐型 壁付け ウォールランプ 階段 玄関 寝室 リビング キッチン 間接照明器具 壁掛け灯【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 11時 40分に出品され03月05日 11時 40分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー:ゴールド
サイズ:16*53cm（電球5個必要） 22*70cm（電球7個必要）
素材：ステンレス鋼+ガラス
電球口金：G4
（電球は別売オプション品です）
別売オプション電球の仕様：3ワット数 温白色 LED
注：電球付属しておりません（オプション選択購入必要
適用シーン：書斎 寝室 レストラン リビング 廊下 ダイニング キッチン アトリエ 店舗 カフェ 玄関 展示室 喫茶店 庭園 ガーデン 家庭用 業務用 事務所 美容室 BAR トイレ サロン レストラン ベッドルーム インテリア ダイニングテーブル ホテルの客室 門灯 和室 台所 洗面所 トイレ バスルーム バルコニー 部屋 ホテル ホール 倉庫 子ども部屋 居間 和室 食卓 物置 撮影スタジオ 北欧 温泉 階段 カフェ風
適用対象：お祝い ギフト 贈り物 引っ越し 新居 新築 改築 父の日 母の日 クリスマス 結婚
商品特徴：シンプル おしゃれ かわいい 耐久性 安全性 コンパクト 省エネ レトロ 北欧 雰囲気 アメリカ式
空間を魅力的に魅せながら実用的な手元の明るさを補うことができます。
オーデリック LEDバスルームライト 高演色 非調光 白熱灯100W相当 防雨・防湿型 昼白色:OG254873R
¥ 7573
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¥ 7572
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ELUX(エルックス) REVO(レヴォ) 1灯アームブラケットライト ブラック LC10975-BK
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大光電機 DAIKO LED間接照明用器具 LED内蔵 L=593mm 電源内蔵 天井・壁（縦向・横向）・床付兼用 電球色 電気工事必要 ホ
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大光電機 DAIKO LEDブラケットライト ランプ付 明るさ白熱灯60W相当 電球色 電気工事必要 ホワイト DBK-41552Y
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落札価格7580円
834 入札履歴
終了
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