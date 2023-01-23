『ASUSTek ウェブカメラ ROG EYE S フルHD 1080P 60fps ストリーミング AIノイズキャンセリングマイク 顔認識【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 02分に出品され03月05日 20時 02分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ASUSTek ウェブカメラ ROG EYE S フルHD 1080P 60fps ストリーミング AIノイズキャンセリングマイク 顔認識
【商品説明】
・ASUS AIノイズキャンセリングマイクでプロ級のストリーミングを実現
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 14.30 cm
奥行 : 15.90 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7580円
644 入札履歴
終了
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