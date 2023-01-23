『ASUSTek ウェブカメラ ROG EYE S フルHD 1080P 60fps ストリーミング AIノイズキャンセリングマイク 顔認識【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 02分に出品され03月05日 20時 02分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ASUSTek ウェブカメラ ROG EYE S フルHD 1080P 60fps ストリーミング AIノイズキャンセリングマイク 顔認識



【商品説明】

・ASUS AIノイズキャンセリングマイクでプロ級のストリーミングを実現

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 14.30 cm

奥行 : 15.90 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。