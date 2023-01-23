『bruder(ブルーダー) JD6920 フロントローダー BR02052【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 47分に出品され03月28日 19時 47分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
bruder(ブルーダー) JD6920 フロントローダー BR02052
【商品説明】
・アメリカJohnDeere(ジョンディア/ジョンディアー)社の6920トラクターに作業用フロントローダー
・スケール(縮尺): 1/16
・フロントローダー: 上下に可動/角度調節可能(全て手動) 前輪: サスペンション構造・ハンドル連動(本体後部に補助ハンドル付属)
・主な製造国 :ドイツ
・対象年齢 :3才以上
・本体サイズ :高さ: 177mm 長さ: 385mm 幅: 165mm
・牽引アタッチメント: 着脱可能 ボンネット: 開閉可能
【サイズ】
高さ : 18.50 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 42.10 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7580円
457 入札履歴
終了
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