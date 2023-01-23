『Supermait EP78 プロジェクター交換用ランプ 汎用 汎用バルブ ＋ 汎用ハウジング 適用機種:ELPLP78 PowerLite HC20【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 14分に出品され03月23日 07時 14分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ランプ品番: EP78

適用機種: EB-945 EB-955W EB-965 EB-98 EB-S17 EB-S18 EB-SXW03 EB-SXW18 EB-W18 EB-W22 EB-W28 EB-X03 EB-X18 EB-X20 EB-X24 EB-X25 EH-TW490 EH-TW5200 EH-TW570 EX3220 EX5220 EX5230 EX6220 EX7220 EX7230 EX7235 PowerLite 1222 1262W 1263W 955W 965 97 98 99W HC 2000 HC 2030 HC 725HD HC 730HD S17 S18+ W15+ W17 W18+ X17 X24+ VS230 VS330 VS335W

ランプ寿命: 2000(通常の) /3000(エコノミー)時間。保証期限は納品日から150日間、ご安心くださいませ。

ランプの種類：CBH -- 汎用バルブ＋汎用ランプハウジング。汎用ランプはメーカー純正ランプと互換性のあるプロジェクター専用の交換用ランプです。バルブ(球)の耐用時